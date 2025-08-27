Kopenhag – Basel Maçı Tabii Spor 1’de

KOPENHAG – BASEL MAÇI YAYIN DETAYLARI

Büyük bir heyecana sahne olması beklenen Kopenhag – Basel karşılaşmasının yayın bilgileri açıklandı. Maçı takip etmek isteyenler, hangi kanaldan izleyebilecekleri ve canlı izleme linkleri hakkında detayları haberimizin devamında bulabilirler. UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme aşaması kapsamındaki Kopenhag – Basel mücadelesi, tabii Spor 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İZLEME YÖNTEMLERİ VE MAÇIN YERİ

Tabii Spor 1, numaralı kanallar aracılığıyla Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli biçimde izlenebiliyor. Kopenhag ile Basel’in karşılaşacağı bu önemli mücadele, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki Parken Stadyumu’nda gerçekleşecek. Maç günü ve saati UEFA tarafından belirlenen fikstüre göre düzenlendi ve canlı yayınla izlenebilecek.

CANLI SKOR GÜNCELLEMELERİ

Mücadelenin başlamasıyla birlikte anlık skor bilgileri ve gelişmeler, canlı yayın ile aktarılacak. Karşılaşma, Kopenhag’daki Parken Stadyumu’nda oynanacak ve maçın başlamasının ardından detaylar takip edilebilecek.