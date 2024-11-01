Kopma Noktasına Gelen Aile İlişkileri

PRENS HARRY’Yİ ANKARA’DA ZOR GÜNLER BEKLİYOR

Prens Harry’nin 2018 yılında Meghan Markle ile evliliğinden bu yana, ağabeyi William ile olan ilişkileri son iki yılda iyice kötüleşti. Düğün günlerinde bile kavga ettikleri bilinen Meghan Markle ve Kate Middleton, yan yana poz verirken “ele güne karşı” gülümseyebilmelerine rağmen birbirlerine karşı pek sıcak hisler taşımadıkları artık bir gerçek haline geldi.

İKİ KARDEŞ ARASINDAKİ GERİLİM ARTARAK DEVAM EDİYOR

Harry ve William’ın ilişkisi, zamanla tamamen kopma noktasına geldi. Birçok kişi, bu gerilimli durumu uzun süredir gözlemliyor ve Harry’nin ağabeyinin yüzünü bile uzun zamandır görmediğini biliyor. Bu ayrılığın, aile içindeki dinamikleri ne derece etkilediği ise herkesin merak ettiği bir konu.