More
Gündem

Kopma Noktasına Gelen Aile İlişkileri

kopma-noktasina-gelen-aile-iliskileri

PRENS HARRY’Yİ ANKARA’DA ZOR GÜNLER BEKLİYOR

Prens Harry’nin 2018 yılında Meghan Markle ile evliliğinden bu yana, ağabeyi William ile olan ilişkileri son iki yılda iyice kötüleşti. Düğün günlerinde bile kavga ettikleri bilinen Meghan Markle ve Kate Middleton, yan yana poz verirken “ele güne karşı” gülümseyebilmelerine rağmen birbirlerine karşı pek sıcak hisler taşımadıkları artık bir gerçek haline geldi.

İKİ KARDEŞ ARASINDAKİ GERİLİM ARTARAK DEVAM EDİYOR

Harry ve William’ın ilişkisi, zamanla tamamen kopma noktasına geldi. Birçok kişi, bu gerilimli durumu uzun süredir gözlemliyor ve Harry’nin ağabeyinin yüzünü bile uzun zamandır görmediğini biliyor. Bu ayrılığın, aile içindeki dinamikleri ne derece etkilediği ise herkesin merak ettiği bir konu.

ÖNEMLİ

Gündem

Üniversitelerde Ara Tatil Uygulaması Var mı?

İlkokul ve lise ara tatilleri tartışılırken, üniversite öğrencileri de kendi ara tatil uygulamalarını merak ediyor. Üniversitelerde ara tatil olup olmadığı gündemde.
Gündem

Bolu Dağı’nda Yoğun Sis Uyarısı

Bolu Dağı'ndaki D-100 kara yolunda yoğun sis, sürücülerin görüş mesafesini 30 metreye kadar indirdi. Polis ve tabelalar, dikkatlisi olmaları için uyarılarda bulunuyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.