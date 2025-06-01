Haberler

Köprü Çöktü, Tren Raydan Çıktı

BRYANSK BÖLGESİNDEKİ KÖPRÜ ÇÖKMESİ SONUCU KAZA

Rusya’nın Bryansk bölgesinde meydana gelen köprü çökmesi sonucu bir yolcu treni raydan çıktı. Kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 69 kişinin yaralandığı açıklandı. Bryansk Bölgesi, Ukrayna ve Belarus sınırına yakın bir konumda yer alıyor ve olay, Klimovo-Moskova seferini yapan trenin geçtiği sırada gerçekleşti.

KAZA VE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, olay zamiyle ilgili arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Vali, “Kaza sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi, 3’ü çocuk 69 kişi yaralandı. Yaralılardan 47’si hastaneye kaldırılırken, 22’si ise ayakta tedavi edildi” şeklinde açıklama yaptı.

ÖNEMLİ

Haberler

İsrail, Gazze’deki Sivillere Ateş Açtı

Gazze Şeridi'nde insani yardım için giden sivillere açılan ateş, 39 Filistinlinin ölümüne ve 220 yaralının meydana gelmesine yol açtı. Olay, belirgin bir insani kriz sırasında yaşandı.
Haberler

Enerji Projeleri İçin Kamulaştırma Kararları Açıklandı

Cumhurbaşkanı'nın kararlarıyla, Elazığ, Hatay ve Malatya'daki enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına yönelik duyuru yapıldı. Resmi Gazete'de yer aldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.