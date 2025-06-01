Köprü Çöktü, Tren Raydan Çıktı

BRYANSK BÖLGESİNDEKİ KÖPRÜ ÇÖKMESİ SONUCU KAZA

Rusya’nın Bryansk bölgesinde meydana gelen köprü çökmesi sonucu bir yolcu treni raydan çıktı. Kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 69 kişinin yaralandığı açıklandı. Bryansk Bölgesi, Ukrayna ve Belarus sınırına yakın bir konumda yer alıyor ve olay, Klimovo-Moskova seferini yapan trenin geçtiği sırada gerçekleşti.

KAZA VE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, olay zamiyle ilgili arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Vali, “Kaza sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi, 3’ü çocuk 69 kişi yaralandı. Yaralılardan 47’si hastaneye kaldırılırken, 22’si ise ayakta tedavi edildi” şeklinde açıklama yaptı.