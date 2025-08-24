KÖPRÜ KAZASI İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

KÖPRÜ İNŞAATI KAZASI SONRASI SORUŞTURMA EKİBİ KURULDU

Çin’in kuzeybatısında yer alan Qinghai eyalet yönetimi, cuma günü gerçekleşen köprü inşaatı kazasının ardından soruşturma ekibi oluşturdu. Eyaletteki acil durum yönetim bürosunun verdiği bilgilere göre kazanın, Huangnan Tibet Özerk İli’nin Jainca ilçesinde, Xining-Chengdu Demiryolu’nun Qinghai bölümündeki inşaat aşamasındaki köprüde, germe işlemi sırasında çelik halatın kopması sonucu meydana geldiği belirtildi. Cuma günü saat 18.00 itibarıyla kazada 12 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi de kayboldu. Olay anında sahada 16 işçinin bulunduğu, 108 metrelik çelik kiriş kemerinin çökmesine neden olan kazanın detayları araştırılıyor.

SORUŞTURMA EKİBİNİN İÇERİĞİ VE GÖREVLERİ

Kaza ile ilgili resmi bir soruşturma başlatılırken, oluşturulan ekip, koordinasyon, teknik analiz, yönetim incelemesi ve kurtarma değerlendirmesi alanlarında uzmanlaşmış dört birimden meydana geliyor. Bu ekip, kazanın sebeplerini, olayın sorumlularını belirlemek ve disiplin ile yasal işlemler için öneriler içeren bir rapor hazırlamakla görevlendirildi.

BİRİMLERİN İŞBİRLİĞİ VE AÇIKLAMALAR

Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, cumartesi günü yaptığı açıklamada, Çin Devlet Konseyi’ne bağlı İş Güvenliği Komisyonu Ofisi’nin, kazayla ilgili soruşturmayı yönlendirmek üzere ilgili makamlarla birlikte bir çalışma grubu oluşturduğunu ifade etti. Bu gelişmeler, kazanın detaylarının ortaya çıkması ve sorumluların belirlenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.