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Köprü, Trenin Üzerine Çöktü: 7 Ölü

RUSYA’DA KÖPRÜ ÇÖKTÜ

Rusya’nın Bryansk bölgesinde bir karayolu köprüsünün, hareket halindeki yolcu dolu bir trenin üzerine çökmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybederken, 47 kişi de yaralandı. Bu kaza, tren yolculuklarını büyük bir kabusa dönüştürdü. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, kazada ölü sayısını 7 olarak bildirirken, yaralıların 47 kişi olduğunu duyurdu. Bakanlık, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin, trende seyahat eden kişileri bulmak amacıyla çalışmalar yürüttüğünü açıkladı.

KAZA SONRASI AÇIKLAMALARDAN ANLARCIKLAR

Bryansk Valisi Alexander Bogomaz, yaptığı açıklamada 47 yaralıdan 3’ünün çocuk olduğunu belirtti ve bu çocuklardan birinin durumunun ağır olduğunu ifade etti. Olay sonrası Rus Demiryolları, sosyal medya üzerinde yapılan açıklamada köprünün çökmesinin “ulaşım sistemine yasa dışı müdahale” nedeniyle gerçekleştiğini duyurdu. Ancak daha sonra bu paylaşım silindi.

UÇ KAVRAMLARLA SUÇLAMALAR

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nden Andrei Klishas, Bryansk’taki olayın “Ukrayna’nın uzun zaman önce devlet olma niteliğini yitirdiğini ve bir terörist bölgeye dönüştüğünü” gösterdiğini belirtti. Ayrıca, Rusya’nın Kursk bölgesinde de bir yük treninin geçişi sırasında bir köprü çöktü. Kursk Valisi Alexander Khinshtein, trenin bir kısmının köprünün altındaki yola düştüğünü ve lokomotifin alev aldığını fakat yangının hızla söndürüldüğünü açıkladı. Makinistlerden birinin bacağından yaralandığı ve diğer mürettebatla birlikte yerel bir hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

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