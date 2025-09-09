Köprü ve Otoyol Özelleştiriliyor Mu?

ÖZELLEŞTİRME İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yönetiminde olan köprüler ve otoyollarla ilgili özelleştirme iddiaları gündeme geldi. Dış basında yer alan haberlere göre, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü dâhil olmak üzere en az 9 paralı yolun özelleştirileceği bildiriliyor.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK ÖZELLEŞTİRMESİ MÜMKÜN

Özelleştirmelerin Türkiye tarihindeki en büyük özelleştirme olabileceği vurgulandı. Haberde, 2012 yılında yapılan ve 2 bin kilometre uzunluğundaki otoyolların işletilmesi için teklif edilen 5.7 milyar dolarlık teklifin düşük bulunarak ihalenin iptal edildiği aktarıldı.

Kaynaklar, dış medyada çıkan haberlerin aslında rutin bir durum olduğunu ifade ediyor. Özelleştirme İdaresi’nin zaman zaman periyodik olarak danışmanlık hizmeti aldığını ve köprüler ile otoyolların özelleştirilmesi konusunun uzun yıllardır gündemde olduğunu açıkladı. Danışmanlık hizmeti alındığında ortaya çıkacak rakamların olumlu olması halinde özelleştirmenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin değerlendirilebileceği ifade edildi.

KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ NEDİR?

Köprülerden geçiş ücreti, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren iki yönlü olarak uygulanmaya başladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde 1. sınıf araçlar 47 lira, 2. sınıf araçlar 60 lira, 3. sınıf araçlar 134 lira, 4. sınıf araçlar 265 lira, 5. sınıf araçlar 351 lira, 6. sınıf araçlar ise 20 lira ücretle tek yön geçiş yapabiliyor.