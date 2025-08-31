Haberler

Köprüçay Irmağı’nda Genç Boğuldu

GENÇ KÖPRÜÇAY IRMAĞI’NA GİRDİ

Antalya’nın Serik ilçesinde 25 yaşındaki Cüneyt Akkanat, iki arkadaşıyla birlikte piknik yapmak amacıyla Sarıabalı Mahallesi’ndeki Şahin Tepesi piknik alanına geldi. Genç, serinlemek için Köprüçay Irmağı’na girdi.

VATANDAŞLAR KURTARMAK İSTEDİ

Bir süre sonra Akkanat’ın suda çırpındığını fark eden vatandaşlar, kurtarma çabasında bulundu, ancak maalesef başarılı olamadılar. Genç, su üzerinde kalmaya çalışırken, bu anlar sahilde bulunanlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Olayla ilgili sağlık ve jandarma ekipleri, ihbar üzerine hemen bölgeye yönlendirildi.

ZABITA EKİBİ GENCİN HAYATINI KURTARMAYA ÇALIŞTI

Piknik alanında görevli zabıta memuru Ahmet Seçim, ırmağa atlayarak Akkanat’ı sudan çıkardı. Ancak, sağlık ekipleri gencin hastaneye kaldırılmasının ardından hayatını kaybettiğini belirledi. Zabıta Ahmet Seçim, yaşanan olayla ilgili olarak, “İhbar üzerine olay yerine geldik. Daha önce de dalış tecrübemiz ve bölgeye hakim olduğumuz için tanıklardan aldığımız bilgiler doğrultusunda ırmağa girdik. Genci ilk daldığımız noktada bulup çıkartıp, sağlık ekiplerine teslim ettik” şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ

Haberler

Trabzonspor Ve Samsunspor 1-1 Beraberlik

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Goller Onuachu ve Mouandilmadji'den geldi.
Haberler

Yılı İçin Hızla Artan Fiyatlar

Dört yılda bir güncellenen arsa ve arazi değerleri bu yıl İstanbul'un bazı bölgelerinde 15 katına kadar yükseldi. Bu artış, konut piyasasında büyük etkiler oluşturabilir.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.