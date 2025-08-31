Köprüçay Irmağı’nda Genç Boğuldu

GENÇ KÖPRÜÇAY IRMAĞI’NA GİRDİ

Antalya’nın Serik ilçesinde 25 yaşındaki Cüneyt Akkanat, iki arkadaşıyla birlikte piknik yapmak amacıyla Sarıabalı Mahallesi’ndeki Şahin Tepesi piknik alanına geldi. Genç, serinlemek için Köprüçay Irmağı’na girdi.

VATANDAŞLAR KURTARMAK İSTEDİ

Bir süre sonra Akkanat’ın suda çırpındığını fark eden vatandaşlar, kurtarma çabasında bulundu, ancak maalesef başarılı olamadılar. Genç, su üzerinde kalmaya çalışırken, bu anlar sahilde bulunanlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Olayla ilgili sağlık ve jandarma ekipleri, ihbar üzerine hemen bölgeye yönlendirildi.

ZABITA EKİBİ GENCİN HAYATINI KURTARMAYA ÇALIŞTI

Piknik alanında görevli zabıta memuru Ahmet Seçim, ırmağa atlayarak Akkanat’ı sudan çıkardı. Ancak, sağlık ekipleri gencin hastaneye kaldırılmasının ardından hayatını kaybettiğini belirledi. Zabıta Ahmet Seçim, yaşanan olayla ilgili olarak, “İhbar üzerine olay yerine geldik. Daha önce de dalış tecrübemiz ve bölgeye hakim olduğumuz için tanıklardan aldığımız bilgiler doğrultusunda ırmağa girdik. Genci ilk daldığımız noktada bulup çıkartıp, sağlık ekiplerine teslim ettik” şeklinde konuştu.