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“Köprüde Kostümle Koşanlar Gözaltına Alındı”

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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kostüm giymiş bir kişinin köprü üzerinde trafiği tehlikeye atan bir şekilde koştuğu dikkat çekiyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, köprüde koşan şahsın E.C.E. olduğunu ve bu duruma neden olan ulaşımı sağlamakla görevli kişinin ise S.K. olduğunu tespit etti. İki kişi, olay sonrası hemen yakalanarak gözaltına alındı.

EMNİYET AÇIKLAMADA BULUNDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “S.K. isimli şahsın, kostümlü vaziyette köprü üzerinde yaya olarak koşan E.C.E.’yi video kaydına aldığı sırada trafik akışını tehlikeye düşürdüğü belirlenmiş, şahıslar aynı gün görevlilerce yakalanmıştır” ifadelerini kullandı. Açıklamada, şüphelilerden S.K.’ya 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun “Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek” maddesinden 1380 lira idari para cezası uygulandığı bildirilmiş. Ayrıca, E.C.E. isimli şahsa da 2918 Sayılı Kanun’un “Yayaların yürümesine ayrılmış kısımların kullanılmasının mümkün olmadığı veya bulunmadığı hallerde, yayaların taşıt yolunun kenara yakın olan kısmı dışında yürümeleri” maddesi gereğince 690 lira idari para cezası kesildiği belirtiliyor.

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