Köprüde Kostümlü Koşan Şahıs Gözaltında

OLAYIN TANIMI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde bugün gerçekleşen bir olayda, kostüm giymiş bir kişinin köprü üzerinde trafiği tehlikeye düşürecek biçimde koşmasına dair görüntüler sosyal medyada yayımlandı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, köprüde kostümle koşan kişinin E.C.E. olduğunu, onun köprüye ulaşımını sağlayanın ise S.K. olduğunu tespit etti. İki şüpheli güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

EMNİYET AÇIKLAMASI

İstanbul Emniyeti konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, “S.K. isimli şahsın, kostümlü vaziyette köprü üzerinde yaya olarak koşan E.C.E.’yi video kaydına aldığı sırada trafik akışını tehlikeye düşürdüğü belirlenmiş, şahıslar aynı gün görevlilerce yakalanmıştır.” denildi. S.K. isimli kişiye, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre, “Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek” maddesinden 1.380 lira idari para cezası kesildi. E.C.E. isimli şahsa ise, “Yayaların yürümesine ayrılmış kısımların kullanılmasının mümkün olmadığı veya bulunmadığı hallerde, yayaların taşıt yolunun kenara yakın olan kısmı dışında yürümeleri” maddesinden 690 lira ceza uygulandı.