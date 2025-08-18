Köprüden Dereye Uçan Otomobil Kaza

OTOMOBİL KÖPRÜDEN DÜŞTÜ

Sivas’ın Akıncılar ilçesinde bir köprüden dere yatağına düşen otomobilin sürücüsü Mustafa Daşdemir ile eşi Fadime Daşdemir, hayatını kaybetti. Kaza, saat 14.30 sıralarında Şenbağlar köyü yakınlarında gerçekleşti. Mustafa Daşdemir’in kontrolünü kaybettiği 34 VT 7778 plakalı otomobil, köprüden dereye düştü.

EKİPLER OLAY YERİNDE

Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları incelemelerde sürücü Daşdemir ve eşi Fadime Daşdemir’in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

CENAZE İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Daşdemir çiftinin cenazeleri, jandarma ekiplerinin gerekli incelemeleri tamamlamasının ardından Akıncılar Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili olarak geniş bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.