Köprüköy’de Sel Hasarı Oluştu

SEL HASARI MEYDANA GELDİ

Erzurum’un Köprüköy ilçesinde etkili olan sağanak yağış, ciddi sel hasarlarına yol açtı. İki gündür aralıklarla devam eden bu yağışlar, bazı bölgelerde sele dönüşerek maddi zararlara neden oluyor. Özellikle Köprüköy ilçesi Güzelhisar Mahallesi’nde yol kenarında yer alan büyük taşlar ve parkelerin bir kısmı, sel etkisiyle yerinden çıkıp sürükleniyor.

AFAD VE DSİ EKİPLERİ İNCELEME YAPTI

Bölgedeki durumu kontrol altına almak için çevredeki vatandaşların bildirimleri üzerine AFAD ekipleri olay yerine intikal etti. Ekipler, incelemeler sırasında bölgede her hangi bir can ve mal kaybı olmadığını tespit etti. Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri de yağmur sularının derelerde taşkına yol açmaması için gerekli çalışmaları sürdürüyor.