Köprüler Arefe Günü Ücretsiz Mi?

AREFE GÜNÜ YOL DURUMU

Bugün (29 Mart) Ramazan Bayramı arefe günü olarak kutlanıyor. Bayram öncesi yola çıkacak olan sürücüler, özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Avrasya Tüneli ve Kuzey Marmara Otoyolu gibi güzergahların durumunu merak ediyor. Bu yollarla ilgili sorular, sürücüler için büyük önem taşıyor.

KÖPRÜLER ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruya göre, bu gece yarısından çarşamba günü saat 07.00’a kadar köprü ve otoyolların geçişleri ücretsiz hale geliyor. Ancak, yap-işlet-devret projelerine tabi olan yollar, ücretsiz geçişten muaf olabiliyor. Kuzey Marmara Otoyolu, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü ve Yavuz Selim Köprüsü gibi rotalar, bayram boyunca ücret alacak yollar arasında yer almakta.

CUMHURBAŞKANI KARARI

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararında şu bilgiler verildi: “29 Mart 2025 Cumartesi günü saat 00:00’dan (Cuma gününü Cumartesi gününe bağlayan gece) başlayarak 2 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 07:00’a kadar, 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında yapılan yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden yararlananlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.” Bu karar, sürücülerin bayram döneminde ulaşım planlarını kolaylaştırmayı amaçlıyor.