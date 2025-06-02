Köprüler Terör Saldırısı Nedeniyle Çöktü

RUSYA’DAKİ TERÖR SALDIRISI SONUCU KÖPRÜLER ÇÖKTÜ

Rusya Soruşturma Komitesi, sınır bölgeleri olan Bryansk ve Kursk’ta bulunan köprülerin terör saldırısı sonucunda çöktüğünü duyurdu. Komite Sözcüsü Svetlana Petrenko, pazar günü yaptığı açıklamada, “Ana Soruşturma İdaresi, Soruşturma Komitesi Başkanı’nın talimatıyla Bryansk ve Kursk bölgelerindeki demiryolu hatlarında meydana gelen patlamaları, terör eylemi sınıflandırarak konuyla ilgili ceza davaları açmıştır.” ifadesini kullandı.

PATLAMALARIN SONUÇLARI

Komitenin daha önce yaptığı açıklamaya göre, bir gecede iki farklı bölgede meydana gelen patlamalar, köprülerin çökmesine neden oldu. Bu olayda yolcu trenlerinin raydan çıkması sonucu can kaybı yaşandı. Açıklamada, “31 Mayıs 2025 tarihinde saat 22.50’de Bryansk bölgesindeki Vygonichi-Pilshino demiryolu hattı bölümünde yaşanan patlama, karayolu köprüsünün çökmesine neden oldu.” denildi. Bryansk Valisi Alexander Bogomaz, bu patlamada 388 kişiyi taşıyan yolcu treninin raydan çıkarak 7 kişinin hayatını kaybetmesine, 66 kişininse yaralanmasına yol açtığını bildirdi.

KURS KENTİNDEKİ OLAYLAR

Kursk bölgesindeki bir demiryolu köprüsünde yaşanan patlamada, köprüden geçen bir trenin karayoluna düşmesi sonucu makinistin ve iki yardımcısının yaralandığı ifade edildi. Olay, halkı derinden etkileyen ve araştırmalara gerek duyan bir durum olarak kaydedildi.