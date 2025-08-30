Köprülü’de Çömlekçilik Geleceği İçin Mücadele

KÖPRÜLÜ’DE ÇÖMLEKÇİLİĞİN GELECEĞİ

Kuzey Makedonya’nın orta kesiminde yer alan Köprülü (Veles) şehrinde, çömlekçilikle uğraşan Goce Stançev, zanaatını koruma ve gelecek nesillere aktarma çabası içinde. Bir zamanlar 40’a yakın çömlekçi atölyisine ev sahipliği yapan bu şehirde, günümüzde sadece üç ustanın kaldığına dikkat çekiliyor. Geçmişin gözdesi olan çömlekçilik, şimdi yok olma tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor. Stançev, 45 yaşında ve kendisi de bu zanaati yaşatmak amacıyla, eşiyle birlikte atölyelerinde hediyelik eşya, seramik ve bahçelerde kullanılan dekoratif ürünler gibi birçok eser üretiyor.

KADİM ZANATIN YAŞATILMASI İÇİN MÜCADELE

Aynı zamanda geleneksel el sanatlarını tanıtmak için çalışan “Razboj” adlı sivil toplum kuruluşunun başkanı olan Stançev, çömlekçiliğe giriş hikayesini paylaşıyor. Stançev, “Çömlekçiliğe sevgimin çok rastlantısal ve hatta çok öngörülemez olduğunu söyleyebilirim. Bunu yapacağımı hiç düşünmemiştim, ailemizde bu zanaatı yüzyıllarca yapan kimse yoktu.” diyor. Eğitimi ve çalışması zor olan bu meslek, sabır istiyor. Gençlerin çömlekçiliğe olan ilgisizliğinden yakınıyor ve “Atölyemde geçirdiğim 17 yıl boyunca, bana gelip çalışmak isteyen, merak eden bir genç olmadı.” ifadelerini kullanıyor.

Stançev, çömlekçilik öğrenmek isteyenler için atölyelerinin her zaman açık olduğunu belirtiyor, ancak bu zanaatı miras bırakacak kimse olmadığı takdirde yok olabileceğine vurgu yapıyor. “Varlığım boyunca bu zanaatın yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için mücadele edeceğim çünkü Köprülü için çömlekçilik, bir evin temeli gibidir. Sağlıklı temeli olmayan bir evin hiçbir faydası yoktur.” diyor. Tüm zorluklara rağmen, emekle çömlekçiliğin ayakta kalacağına olan inancını paylaşıyor. Stançev, “Şu anda 20 çömlekçi olsa bile hepsine iş çıkacağını düşünüyorum.” şeklinde ifade ediyor.