Köprülü Kavşakta Trafik Kazası Meydana Geldi

KAZA AYRINTILARI

Erzurum’da köprülü kavşakta meydana gelen bir trafik kazasında 5 araç birbiriyle çarpıştı. Alınan bilgilere göre, Yakutiye ilçesindeki Gürcükapı Kavşağı altında zincirleme bir trafik kazası gerçekleşti. Kazada, 5 aracın birbirine girmesi sonucunda 1 kişi hafif yaralandı.

OLAYIN SEBEBİ

Edinilen bilgilere göre, 50 UB 706 plakalı otomobilin sürücüsü, önünde giden aracın aniden fren yapmasıyla ani fren yapmak zorunda kaldığını açıkladı. Bu esnada, arkasından gelen 25 SL 302 plakalı hafif ticari araç, otomobile çarptı. Ardından, sürüşteki 34 CZA 805 plakalı başka bir hafif ticari araç, çarpan araca arkadan vurdu. Zincirleme kazaya, üç aracın arkasında bulunan 25 AEN 941 plakalı lüks cipin çarpmasıyla devam edildi. Son olarak, en arkada bulunan 25 AAK 554 plakalı hafif ticari araç da cipe çarparak kazaya karıştı.

OLAY YERİNE GİDEN EKİPLER

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazada hafif yaralanan bir kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ayakta tedavi edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri, kazaya ilişkin gerekli tutanakları hazırlarken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kısa bir süre trafiğin aksadığı kavşak, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.