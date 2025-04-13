Haberler

Kopspor Taraftarı, Polise Çiçek Verdi

KOPSPOR TARAFTARINDAN GÜZEL BİR JEST

Muş’un Bulanık ilçesinde Süper Amatör Ligi’nde yer alan Kopspor taraftarı, sahaya ettikleri pet şişeyle bir olaya imza attı. Geçen hafta Muş FC maçında 17 yaşındaki C.Y.’nin sahaya attığı pet şişe, polis memuruna isabet etti. Bu durum üzerine Kopspor’un Başkanı Yasin Temel, dün gerçekleşen Kopspor ve Yaygınspor maçında C.Y. ile polis memuruna çiçek ve takımın atkısını hediye etti.

Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli olan polis memuru, Kopspor Başkanı Yasin Temel’e ve taraftara gösterdikleri nazik davranış için şükranlarını sundu. Polis memuru, “Anlamlı bir an yaşadım. Sanki o gün gerçekten başıma isabet eden pet şişe değil bir çiçek oldu” dedi.

Kopspor Başkanı Yasin Temel ise, “Amacımız gençlerimize örnek olmak ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmaktır. Bunu da bugün burada gösterdik. Emniyet mensubu arkadaşımıza teşekkür ederiz” şeklinde açıklamalarda bulundu.

ÖNEMLİ

Haberler

Kars’ta Hız Pateni Yarışları Devam Ediyor

Kars'taki Short Track Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Birinciliği Müsabakaları, 121 sporcunun katılımıyla sürüyor. Yarışlar, ailelerin desteği eşliğinde renkli anlara sahne oldu.
Haberler

“Bir Zamanlar İstanbul”dan Ümit Ayrılıyor

Ümit Kantarcılar, "Bir Zamanlar İstanbul" dizisinde canlandırdığı "Ogün" karakterine veda ederek diziye geçtiğimiz hafta elveda diyecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.