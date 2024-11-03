Kopya Çekenlere Yönelik Operasyon Gerçekleştirildi

DİYARBAKIR’DA KOPYA OPERASYONU

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde ehliyet sınavlarında kopya çekmeye çalışıp bunu organize eden kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğünden gelen bilgilere göre, son iki ay içinde motorlu taşıt sürücü kursiyerlerinin e-sınavlarında (e-MTSK) kopya çektiği gerekçesiyle toplam 33 sürücü adayına işlem yapıldığı kaydedildi. Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından “Cımbız” adıyla düzenlenen operasyonda, 10’u kursiyer ve 6’sı organizatör olmak üzere toplam 16 şüpheli yakalandı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Düzenlenen operasyonda 25 cep telefonu, 9 kulak içi alıcı cihaz, kopya için hazırlanmış 7 iç giyim malzemesi ve suç geliri olduğu değerlendirilen 5 bin 695 lira ele geçirildi. Haklarında “6114 sayılı kanuna muhalefet” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlarından işlem başlatılan 16 şüpheliden, 10’u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 6 kişi adliyeye sevk edildi, zanlılardan 3’ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3’ü ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

KOPYA ÇEKENLERİN YÖNTEMİ

Açıklamalarda, şüphelilerin daha önce girdiği sınavda başarısız olan sürücü adaylarını tespit edip onlarla iletişime geçtikleri, en az 20 bin lira karşılığında hazırladıkları elektronik düzenekle sınav sırasında kopya çekilmesine olanak tanıdıkları belirtildi. Bu durum, ehliyet sınavını geçemeyen sürücü adayları için büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor.