Kopya Düzeneğiyle Sınavda Yakalandılar

KOPYA DÜZENEKİYLE SINAVA GİREN ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde, ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren bir kişi ile ona destek olan bir şüpheli gözaltına alındı. Valilikten alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin sınavda kopya düzeneği kullandığını tespit etti.

Kopya düzeneğiyle sınava giren İ.Y. ve bu kişiye yardım eden B.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve bulundukları araçta yapılan arama sonucunda, 5 kulak içi kulaklık, 5 pil, 2 telefon, 2 cımbız ve iç çamaşırında kopya malzemeleri ele geçirildi.