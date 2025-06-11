Kopya Düzenekleri İle Sınavda Yakalandılar

GÖZALTINA ALMALAR GERÇEKLEŞTİ

Samsun’un Havza ilçesinde gerçekleştirilen Motorlu Taşıtlar Sınavı’na kopya düzeneğiyle katılan Y.Ç. (52) ile ona uzaktan destek veren S.A.Ç. (25) gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Havza’da bir lisede düzenlenen sınavda Y.Ç.’nin gizli elektronik düzenek ile kopya hazırladığını tespit etti.

ŞÜPHELİLERİN ÜZERİNDEN KAÇAK MALZEMELER ÇIKTI

Gerçekleştirilen operasyonda Y.Ç. ve sınav esnasında düzenekle bağlantı kuran S.A.Ç. okulun çevresindeki otomobilde yakalandı. Şüphelilerin bulunduğu yerde ve otomobilde yapılan aramalarda birçok kaçak malzeme ele geçirildi; bunlar arasında 3 casus kulaklık, 2 kulaklık düzeneği, 2 yaka kamerası, 2 SIM kartlı verici, 2 internet paylaşım cihazı, 2 cep telefonu, 1 kulaklık pili, 1 makas, 1 elektrik bandı, 1 sargı bezi, 2 şarj kablosu, 1 kese, 1 şarj başlığı, 2 cımbız ve 6 SIM kart yer aldı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemler için emniyete götürüldü.