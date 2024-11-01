Kopya Düzeniyle Sınava Giren Yakalandı

KOPYA DÜZENEKLERİYLE YAKALANDI

Kırşehir’de Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri (MTSK) E-Sınavı’na kopya düzeneği ile girmeye çalışan bir kişi, polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı. Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu olaya yönelik gerçekleştirdikleri operasyonda, ehliyet sınavında kopya çekmek amacıyla kullanılan çeşitli cihazları ele geçirdi.

YAKALANAN ŞAHIS ÜZERİNDEN CİHAZLAR ÇIKTI

Sınava katılan H.B.’nin üst araması sırasında, internet üzerinden bağlantı kurabilen 1 mobil WiFi cihazı, 1 casus kulaklık, 1 düğme şeklinde gizlenmiş kamera ve sim kart entegre edilmiş kredi kartı havasında bir cihaz bulundu. Bu düzeneklerin sınav sırasında kopya çekmek için özel olarak hazırlandığı bildirildi. H.B. hakkında ‘Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun’a göre adli işlem başlatıldı.