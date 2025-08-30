Kopyalama Davası Mahkemeye Taşındı

İKİ FİRMA ARASINDAKİ TARTIŞMA MAHKEMEYE TAŞINDI

İki yazılım firması arasında meydana gelen “kopyalama” ihtilafı hukuki sürece girdi. Mahkeme dosyasına sunulan bilirkişi raporuna göre, iki yazılımın birbirine neredeyse ayırt edilemeyecek biçimde benzerliği dikkat çekiyor. Türkiye’deki önde gelen haber yazılım firmalarından biri olan Prodestek Bilişim’in geliştirdiği “Daktilo Manşet Editörü” yazılımının, TE Bilişim tarafından “Nova” isimli yazılım içinde “Photoshop Manşet” adıyla kopyalanması iddiasıyla taraflar mahkeme yoluna başvurdu.

BİLİRKİŞİ RAPORU BENZERLİKLERİ ORTAYA KOYDU

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan bilirkişi raporunda, iki yazılımın kullanıcı arayüzlerinin benzerliğine dikkat çekildi. Raporda, başlık, içerik ve açıklama bölümlerinin konumu, etiketler ve açılır kutuların aynı yerlerde yer aldığı, isimlerinin de birebir aynı olduğu vurgulandı. Ayrıca, renk, gölge, punto ve aralık ayarlarının da benzer şekilde tasarlanması nedeniyle kullanıcıların karışıklık yaşayabileceği belirtiliyor. Uzman heyet, bu benzerliklerin Türk Ticaret Kanunu’nun 55/1-C maddesinde tanımlanan “başkasının iş ürününden yetkisiz yararlanma” eylemine işaret ettiğini ifade etti.

CEZA TALEBİYLE İDDİANAME HAZIRLANDI

Şikayet dilekçesinde, davalı firmanın ürünü tanıttığı videonun arabuluculuk müzakerelerinin ardından kaldırıldığı bilgisi yer aldı. Hazırlanan iddianamede, firmanın yöneticileri hakkında Türk Ticaret Kanunu’na muhalefet gerekçesiyle ceza talep edildi. Savcılık, yazılımdan izinsiz yararlanıldığını ve eylemin ortaklaşa gerçekleştirildiğini ifade etti. Uzlaşma girişimleri sonuçsuz kalınca dosya doğrudan mahkemeye sevk edildi.