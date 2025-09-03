Koray Kamiloğlu TOSFED İstanbul Park’ta Podyumda

BAŞARIYLA DÖNDÜ

Yurt dışında elde ettiği başarılarla dikkat çeken yarış pilotu Koray Kamiloğlu, TOSFED İstanbul Park’ta düzenlenen AVIS 2025 Türkiye Pist Şampiyonası’nın üçüncü ayak yarışlarında ikinci olarak Avrupa’dan sonra Türkiye’de de podyumda yerini aldı. Kamiloğlu, bu yarışlarda en hızlı tur süresi rekorunu da kırdı. Üçüncü ayak yarışları, 30-31 Ağustos tarihlerinde Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından TOSFED İstanbul Park’ta gerçekleştirildi. Coppa Italia Turismo’da önemli başarılar elde eden H2K Racing Team sporcusu Kamiloğlu, Türkiye Pist Şampiyonası’nın bu bölümünü podyumun ikinci basamağında tamamladı.

REKORU KIRDI

Yeni İstanbul Park pist düzeninden sonraki rekor TCR süresi, Koray Kamiloğlu tarafından 2:01.675 olarak güncellendi. Bu başarı, gelecek yarışlar için seyircilerde büyük bir heyecan yarattı. Yarış sonrasında sosyal medya üzerinden açıklama yapan Kamiloğlu, “Her türlü büyük bela ve aksiliklere rağmen yine de maksimize edebildiğim kadar etmeye çalıştım ancak göz göre göre 1. yarışta bir fren problemi ve 2. yarışta sportmenlik dışı sürüş sergileyen bir rakip yüzünden istediğim sonucu alamadım. İnanıyorum ki birincilik yakındır, tüm emeği geçen mekanikerlerim, gözetmenlerimiz, TOSFED’e ve en önemlisi ailem olan canım takımım H2K Racing Team’e minnetimi göstermek isterim” ifadelerini kullandı.

KORAY KAMİLOĞLU KİMDİR?

Uluslararası Yarış Pilotu olan Koray Kamiloğlu, 2002 yılında İstanbul’da doğdu. Genç yaşlardan itibaren hayalini kurduğu yarış pilotluğu için ilk adımını 19 yaşında attı. 2022 Karting Fest Turkey serisinde katıldığı ilk yarışta 5 ikincilik, 1 birincilik ve genel klasmanda sezon ikinciliği ile ayrıldı. Sürekli podyum başarılarıyla dikkat çeken genç pilot, İngiltere’de bulunan The Open University’de işletme ve yönetim alanında eğitim alıyor ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) lisansıyla uluslararası yarış pilotu olarak kariyerine devam ediyor.