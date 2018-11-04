Koray Şener son yolculuğuna uğurlandı

Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Koray Şener’in cenazesi sabah erken saatlerde Üsküdar Karacaahmet’te bulunan gasilhaneden alındı. Cenazeyi almaya Şener’in ailesi, okul arkadaşları, taraftarlar ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç geldi. Koç, ailenin yanından bir an olsun ayrılmadı. Fenerbahçeli taraftarlar, cenaze töreni için Ülker Stadı’nda toplandı.

20 yaşındaki üniversite öğrenicisi Koray Şener için saat 11.00’de Ülker Stadı’nda tören düzenlendi. Oldukça duygusal anların yaşandığı törenin ardından Koray’ın naaşı Kocaeli Körfez ilçesinde Mimar Sinan Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Törende tribünleri dolduran taraftarlar ve Koray Şener’in ailesi genç taraftarın görüntülerini dev ekranda izlerken gözyaşlarını tutamadı.

ALİ KOÇ: KOLTUĞU HEP BOŞ BIRAKILACAK

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kürsüye gelerek Koray’ın anısına bir açıklama yaptı. Koray’ın bulunduğu koltuğa adının verileceğini ve hep boş bırakılacağını dile getiren Ali Koç şunları söyledi:

“Son görevimizi yerine getirmek için birlikteyiz. 1907 ve UNİFEB üyesi, Fenerbahçe aşkını tertemiz yüzünde taşıyan örnek Fenerbahçeli… Kısacık ömrünün son gününde yine Fenerbahçe’nin yanında olan güzel çocuk. Zamansız ayrılığın bizi kahretti. Arkadaşların seni çalışkan, özverili, ailesine ve insanlara değer veren, Atatürk’ü, kitapları ve şiirleri çok seven, herkes tarafından sevilen bir Fenerbahçe sevdalısı olarak anlatıyorlar. Senin için burada en sevdiğin yerde, unutulmaz anılarının olduğu mabedimizdeyiz. Birkaç gün önce 10 Kasım için arkadaşlarına ‘Atamızın yanında olacağız’ demişsin. Hiç aklın kalmasın, binlerce kişi olarak 10 Kasım’da seni en güzel şekilde temsil edeceğiz. Okul Açık’taki koltuğa senin adını yazıp hep boş bırakacağız ve adını hep yaşatacağız.

Kederli anne, baba, ailene ve arkadaşlarına, büyük bir aile olduğumuzu hatırlatarak seni hiç unutmayacağımızı dile getirmek istiyorum. Güle güle iyi insan, mekanın cennet olsun.”

MEHMET TOPAL: ONUN FENERBAHÇE SEVGİSİ BİZE NE GÜZEL MİRAS OLACAK

Takım kaptanları Mehmet Topal ve Hasan Ali Kaldırım da kürsüye çıkarak Koray için konuşma yaptı. Mehmet Topal “Korayımızın annesi ve tüm ailesi, başkanımız, yöneticilerimiz ve tüm Fenerbahçelilere merhaba. Koray bir deplasmanda yine bizim yanımızdaydı ne yazık ki bizi yalnız bıraktı. Fenerbahçe sevgisiyle, tertemiz kalbiyle, güler yüzüyle kalbimize kazınan Koray’ın artık bizimle olması onu unutacağımız anlamına gelmiyor. Onun Fenerbahçe sevgisi bize en güzel miras olacak. Bundan sonra Koray’ın annesi annemiz, babası babamız olacak. Allah başta ailene ve hepimize sabırlar versin.” ifadelerini kullandı.

HASAN ALİ KALDIRIM: “BU FORMAYLA HER ADIMIMIZDA YANIMIZDA OLACAKSIN”

Hasan Ali Kaldırım ise şunları söyledi:

“Bizi o kadar derin etkiledi ki artık bu tribünlere bakışım şahsım adına çok daha farklı ve anlamlı olacak. Sahaya çıktığımızda tribünlere bakarız. Bilhassa deplasman tribünleri ayrıcalıktır. Koray kardeşim bir deplasmanda bizi yalnız bıraktı. Acım çok büyük. Sen aramızdan zamansız ayrıldın, her şeyi bir anda anlamsız kıldın. Paranı, vaktini harcadın, hiç susmadan bizi destekledin. Sana söz olsun bu forma için attığımız her adımda her zaman sen olacaksın.

Saygıdeğer Rıfat baba, Gülümser anne, hiç kimse Koray olamaz ancak bizleri evlat olarak kabul edin. Maddi ve manevi olarak yanınızda olmak istiyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Mekanın cennet olsun kardeşim”