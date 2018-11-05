Koray Şener’e hakaretten gözaltı

Fenerbahçe ile Galatasaray’ın karşı karşıya geldiği dev derbide kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yuman Fenerli taraftara hakaret eden şüpheli Ankara’da yakalandı.
Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe -Galatasaray derbisini izlemek için geldiği İstanbul’da kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Kocaeli Üniversitesi öğrencisi Koray Şener hakkında, sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlenen Okan Ç.(23), Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince Yenimahalle ilçesinde yakalandı.
HÜRRİYET