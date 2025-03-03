Kore Gazisi Eroğlu’na Askeri Uğurlama

KORE GAZİSİNİN CENAZE TÖRENİ

Muğla ilinin Seydikemer ilçesinde, 94 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Halil Eroğlu, askeri törenle dualarla sonsuzluğa uğurlandı. Halil Eroğlu, yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı yaşamını yitirdi. Cenaze namazı, Kabaağaç Mahallesi Mezarlığı’nda öğle namazının ardından gerçekleştirildi ve ardından Eroğlu’nun cenazesi askeri törenle toprağa verildi.

CENAZE TÖRENİNE KATILIM YOĞUNDU

Cenaze törenine, Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Fethiye İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çiçek, Seydikemer İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sadık Çetin, Seydikemer İlçe Emniyet Müdürü Hacı Osman Turgut ve Seydikemer Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdullah Kaba gibi isimler katıldı. Törene ayrıca Fethiye Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Ali Cantürk, pek çok gaziler ve şehit yakınları, siyasi partilerin ilçe temsilcileri, muhtarlar ve diğer vatandaşlar da iştirak etti. Kılınan cenaze namazı sonrasında Halil Eroğlu’nun naaşı dualarla defnedildi.