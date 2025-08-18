Kore Gazisi Mehmet Karabulut Uğurlandı

KORE GAZİSİ MEHMET KARABULUT’UN CENAZE TÖRENİ

İzmir’in Aliağa ilçesinde 99 yaşında hayata veda eden Kore gazisi Mehmet Karabulut, askeri törenle son yolculuğuna gönderildi. Aliağa’da gerçekleştirilen cenaze törenine Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, askerî ve sivil yetkililer ile merhumun aile fertleri ve yakınları katıldı.

SON YOLCULUĞA UĞURLANMA

Türk bayrağına sarılı tabut, tören mangası eşliğinde Aliağa Kültür Merkezi Cemevi’ne taşındı. Burada yapılan tören sırasında cemaatten helallik alındıktan sonra Kore gazisi, şehir mezarlığında gözyaşları arasında dualar eşliğinde defnedildi.