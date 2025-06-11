Koreli Turistler Paranın İadesini İstedi

KORELI TURISTLERDEN YEMEK ÜCRETI TALEBI İDDIALARI GÜNDEM OLDU

Bolu’da bir sokak düğününe denk gelen Koreli turist kafilesi hakkında yemek karşılığında para talep edildiği iddiaları sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu. Olayla ilgili olarak para aldığını açıklayan genç bir kadın, “videolarını çekmiştim, ben hakkım olan parayı aldım, zorla vermek istediler” dedi.

TURİSTLERİN DÜĞÜNÜNE DAVETİYE

Karavanla Türkiye turuna çıkan sosyal medya fenomeni Aram Solkim, beraberindeki Koreli turist grubu ile Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Alaçam köyünde gerçekleştirilen bir düğüne katıldı. İddialara göre, düğündeki kişiler, Solkim ve ekibini yemek yemeleri için içeri davet etti. Turistler yedikleri yemekler sonrasında beklenmedik bir talep ile karşılaştı. Onlara yemek ikramında bulunan kişiler, Solkim’den ikram için 5 bin lira istedi. Yaşanan durumu kendi sosyal medya hesaplarından paylaşan Solkim, “Karnınızı doyurdunuz, karşılığında 5 bin lira ödemeniz lazım” dediklerini, kendilerinin ise 3 bin lira ödemeyi kabul ettiklerini ifade etti.

BİREYSEL HAKSIZLIKTA BENİM PAYIM YOK

Düzce’de yaşayan ve parayı aldığını belirten genç kadın, “onların videolarını çektim. Hakkım olan parayı istedim. Zaten ben almak istemedim zorla verdiler” şeklinde konuştu. genç kadın, “Ben Düzceli olarak Mudurnu Alaçam Köyü’ne misafir olarak gittim. Düğünde Koreli misafirlere birkaç saat yardımcı oldum ve onların videolarını çektim. Bunu karşılığında bir ücret talep ettim. Ne kadar istediğimi sordular, ben de 5.000 lira dedim. Sonrasında 2.000 lira vermeyi teklif ettiler, ben de kabul ettim” şeklinde ekledi. Ayrıca, düğün sahibiyle bu olayın bir ilgisi olmadığını vurguladı.

Koreli vatandaşlardan parayı geri istemeleri durumunda iade etmeyi düşündüğünü belirten genç kadın, “Eğer bu parayı geri istiyorsanız gerekeni yapacağım. Muhtarımıza gidip söyleyeceğim, parayı ücretsiz şekilde teslim ettireceğim” ifadelerini kullandı. Ayrıca, kendisinin yalnızca videoların çekimine yardımcı olduğunu, ancak yemek için bir ücret olmadığının altını çizdi. “Zorla almadım, emeğimin karşılığını istedim” diyerek durumunu savundu.

KÖY MUHTARINDAN AÇIKLAMA

Alaçam Mahallesi muhtarı Hasan Kurt, köy dışındaki bir kişinin para almasına dikkat çekerek, “Düğünümüze pek çok misafir katılmıştır. Seyahat eden kişiler, kendi istekleriyle eğlencemize katılmıştır. Koreli kardeşlerimiz tamamen kendi isteğiyle bu etkinliğe katıldılar. Ancak, Düzce ilinde ikamet eden misafirimiz, köy halkının bilgisi dışında, ‘eğlenmek ve yardımcı olmak’ olarak nitelendirdiği yanlış bir olay gerçekleştirmiştir” dedi. Roman halkını kötüleyen yorumlara karşı da sessiz kalmayarak, “Yargısız infaz yapan şahsımı ve Roman halkını kötüleyen herkesi Allah’a havale ediyorum” ifadelerini kullandı.