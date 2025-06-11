Koreli Turistlerden Yemek Ücreti İddiası

OLAYA İLİŞKİN SOSYAL MEDYA TEPKİLERİ

Bolu’da gerçekleşen bir sokak düğününde Koreli turist grubuna yemek karşılığında para istendiği iddiaları sosyal medyanın gündemine oturdu. Olayla ilgili olarak para aldığını belirten genç bir kadın, “videolarını çekmiştim, ben hakkım olan parayı aldım, zorla vermek istediler” şeklinde konuştu. Karavanla Türkiye turuna çıkan sosyal medya fenomeni Aram Solkim, Koreli turist kafilesiyle birlikte Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Alaçam köyünde düzenlenen bir köy düğününe katıldı. İddiaya göre düğün alanında bulunan kişiler, yemek yemeleri için grubu içeri davet etti. Solkim ve Koreli turistler, ikram edilen yemekleri yedikten sonra beklenmedik bir talep ile karşılaştı. Kendilerini davet eden kişiler, yemeklerin ücreti olarak Solkim’den 5 bin lira talep etti.

KORELİ TURİSTLERİN TECRÜBESİ

Yaşananları sosyal medya üzerinden paylaşan Aram Solkim, “Karnınızı doyurdunuz, karşılığında 5 bin lira ödemeniz lazım” dendiğini belirtti ve “Biz de olmaz deyip 3 bin lira verdik” ifadesini kullandı. Bu süreçte para aldığını söyleyen ve Düzce’de yaşayan genç kadın ise, “onların videolarını çektim. Hakkım olan parayı istedim. Zaten ben almak istemedim, zorla verdiler” dedi. Kendi gözlemlerini de paylaşan kadın, Koreli turistlerin videolarını çektiklerini ve bunun karşılığında bir ücret talep ettiğini belirtti. “Ben bir Düzceli olarak Mudurnu Alaçam Köyü’ne misafir olarak gittim ve birkaç saat yardımcı oldum. Videolarını çekmelerine vesaire konularda yardımcı oldum. Bunun karşılığında bir ücret talep ettim. Ne kadar istediğimi sordular ve ben de 5.000 lira dedim” ifadelerini kullandı. Sonuç olarak, 2.000 lira vermeyi kabul ettiklerini ekledi.

PARANIN İADESİ KONUSU

Koreli turistlerin parayı geri istemesi durumunda bunu iade edebileceğini söyleyen genç kadın, “Sizden de özür diliyorum. Eğer bu parayı geri istiyorsanız, gerekeni yapacağım. Muhtarımıza gidip söyleyeceğim. Parayı ücretsiz şekilde teslim ettireceğim” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Bu tamamen şahsi bir konuydu, kendi adıma, kendi üzerimden, kendim para talep ettim. Bu, hakkım olan bir şeydi. Video çekimlerine yardımcı oldum” diye ekledi. Romanların düğünlerinde genelde yemek parası alınmadığını belirten kadın, “Zaten parayı zorla da almadım. Kendileri verdiler. Ama bu tür spekülasyonlar yapılması hoş değil” dedi.

Tepkiler ve İfade Özgürlüğü

Alaçam Mahallesi Muhtarı Hasan Kurt, köye dışarıdan birisinin para aldığını söyleyerek, “Düğünümüze, kendi bölgemizden ve farklı şehirlerden pek çok misafir katılmıştır. Yapılan bu düğünümüzde seyahat eden Koreli kardeşlerimiz tamamen kendi istekleriyle katılmak istemişlerdir. Sonrasında, köyümüzde yaşamayan ve Düzce ilimizde ikamet ettiğini öğrendiğimiz bu misafirimiz, Alaçam Köyü halkının bilgisi dışında, sadece ‘eğlenmek ve yardımcı olmak’ amacıyla bir olayı gerçekleştirmiştir” diyerek olayı değerlendirdi. Muhtar Kurt, “Yargısız infaz yapan şahsımı ve Roman halkını kötüleyen herkesi Allah’a havale ediyorum” diye ekledi.