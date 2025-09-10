Körfez’de Araç Çarpışmasında 4 Yaralı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ŞAHISLAR

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, aynı yönde hareket eden iki otomobilin çarpışması sonucunda 4 kişi yaralanıyor. D-100 kara yolunun Atalar Mahallesi geçişinde, C.Ç. yönetimindeki 46 LA 523 plakalı otomobil ile M.Ç. idaresindeki 17 AEE 818 plakalı otomobil çarpışıyor.

OLAYA MÜDAHALE VE YARALILAR

İhbar üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendiriliyor. Kazada yaralanan sürücü C.Ç. ile araçlarda bulunan, kimlikleri henüz öğrenilemeyen 3 yolcu, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılıyor.

TRAFİK DURUMU

Kaza sonrasında, D-100 kara yolunun İstanbul istikametindeki 3 şeritten 2’si geçici olarak trafiğe kapatılıyor. Polis ekipleri, araç geçişlerini kontrollü şekilde tek şeritten sağlıyor. Kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesi ile birlikte trafik akışı yeniden normale dönüyor.