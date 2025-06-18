Körfez’de Çatı Yangını Çıktı

KÖRFEZ İLÇESİNDE YANGIN OLDU

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde çatı tamiratı sırasında yangın çıktı. Olay, 16.30 sıralarında Hereke Kalıcı Konutlar bölgesinde gerçekleşti. Tamiratı süren binanın çatı kısmında, şu an için bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Alevler hızla yayıldı.

İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yangın nedeniyle olay yerine sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar, yaşanan bu durumu korkuyla izledi. İtfaiye ekipleri, vakit kaybetmeden yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle geniş çaplı bir inceleme için jandarma ekipleri de olay yerinde bulundu.