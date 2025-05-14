Körfez’de Çocuk Servis Minibüsüyle Çarpıldı

Olay Yeri ve Zaman

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, bir servis minibüsünün çarptığı 7 yaşındaki çocuk yaralanıyor. Kaza, saat 17.30 sıralarında Esentepe Mahallesi Muhlis Yiğit Caddesi’nde gerçekleşiyor.

Çarpma Anı ve Yaralının Durumu

Edinilen bilgilere göre, B.C. yönetimindeki 41 P 0480 plakalı servis minibüsü, park edildiği esnada sokakta oyun oynayan M.Y.B.’ya (7) çarpıyor. Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunulmasıyla birlikte sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendiriliyor. Yaralı çocuk, ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırılıyor.

Sürücü ve Soruşturma Süreci

Sürücü B.C., ifadesi alınması amacıyla polis merkezine götürülüyor. Kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatılıyor.