Körfez’de Eroin Ele Geçirildi

NARKOTİK KÖPEĞİYLE YAPILAN ARAMA

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir yolcu otobüsünde yapılan narkotik köpeği ile gerçekleştirilen arama sonucu 12 paket halinde, dış yüzeyi pul biber ile kaplanmış 6 kilo 765 gram eroin ele geçiriliyor. Olayla bağlantılı olarak 2 şüpheli gözaltına alındı.

Paket Çantalarının İçi Uyuşturucu Dolu

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Körfez ilçesinde bir yolcu otobüsünü durdurdu. Yapılan detaylı aramada; otobüsün bagaj kısmında dış yüzeyi streç filme sarılmış halde pul biberle kaplı 12 paket bulundu. Bu paketlerde toplam 6 kilogram 765 gram eroin çıkıyor. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüpheliler E.D. ve E.Ö. gözaltına alındı.

Şüpheliler Adliyeye Sevk Edilecek

Emniyet güçleri, E.D. ve E.Ö. üzerinde yaptıkları işlemlerin tamamlanmasının ardından, şüphelilerin adliyeye sevk edileceğini aktarıyor.