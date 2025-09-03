Haberler

Körfez’de Eroin Ele Geçirildi

NARKOTİK KÖPEĞİYLE YAPILAN ARAMA

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir yolcu otobüsünde yapılan narkotik köpeği ile gerçekleştirilen arama sonucu 12 paket halinde, dış yüzeyi pul biber ile kaplanmış 6 kilo 765 gram eroin ele geçiriliyor. Olayla bağlantılı olarak 2 şüpheli gözaltına alındı.

Paket Çantalarının İçi Uyuşturucu Dolu

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Körfez ilçesinde bir yolcu otobüsünü durdurdu. Yapılan detaylı aramada; otobüsün bagaj kısmında dış yüzeyi streç filme sarılmış halde pul biberle kaplı 12 paket bulundu. Bu paketlerde toplam 6 kilogram 765 gram eroin çıkıyor. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüpheliler E.D. ve E.Ö. gözaltına alındı.

Şüpheliler Adliyeye Sevk Edilecek

Emniyet güçleri, E.D. ve E.Ö. üzerinde yaptıkları işlemlerin tamamlanmasının ardından, şüphelilerin adliyeye sevk edileceğini aktarıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Isparta’da 243 Aranan Şahıs Yakalandı

Isparta'da düzenlenen operasyonlarda, ağır suçlardan hapis cezası bulunan 79 kişi dahil toplam 243 aranan şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi. Suçlar arasında dolandırıcılık ve uyuşturucu ticareti bulunuyor.
Haberler

19 Yaşındaki Can G. Saldırıyla İlgili

İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli Savcı Ercan Kayhan, bir restoranda bıçaklı saldırıya hedef oldu. Kayhan'ın kimliği ve yaşadığı yer hakkında bilgi veriliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.