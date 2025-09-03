Haberler

Körfez’de Eroin Ele Geçirildi

YOLCU OTOBÜSÜNDE ERİYON ELE GEÇİRİLDİ

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda yolcu otobüsünün bagajından pul biberle kamufle edilmiş 6 kilo 765 gram eroin ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışmalar neticesinde, şüphe üzerine bir yolcu otobüsünü durdurdu.

NARKOTİK DETEKTÖR KÖPEĞİYLE ARAMA YAPILDI

Olay yerine gelen narkotik detektör köpeği, otobüsün bagaj bölümünde arama yaptı. Köpeğin verdiği tepki üzerine, bagajdaki poşetin içinde 12 paket bulundu. Yapılan detaylı inceleme sonrasında, dış katmanı pul biberle kaplı olan bu paketlerin içinde toplam 6 kilo 765 gram eroin olduğu tespit edildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmakla suçlanan E.D. ve E.Ö. isimli iki şahıs gözaltına alındı.

