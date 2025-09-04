Haberler

Körfez’de Eroin Ele Geçirildi, Şüpheliler Tutuklandı

KOCAELİ’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Körfez ilçesinde, bir yolcu otobüsünde gerçekleştirilen operasyon sonucu, dış yüzeyi pul biber ile kaplanmış 6 kilo 765 gram eroin ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otobüsü durdurarak yaptıkları aramada, bagaj kısmında streç filme sarılı 12 paket içinde uyuşturucu madde buldu.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Uyuşturucu madde ticareti gerçekleştirdiği değerlendirilen E.D. ve E.Ö. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Van’da Uyuşturucu Ele Geçirildi, 34 Gözaltı

Van'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 34 kişi gözaltına alındı. Yetkililer, mücadelelerin süreceğini duyurdu.
Zeytinalanı Mevkiinde Trafik Kazası Oldu

Köyceğiz'de meydana gelen trafik kazasında, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla kaza yaptı. İki kişi ağır olmak üzere toplam üç kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.

