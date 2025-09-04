Körfez’de Eroin Ele Geçirildi, Şüpheliler Tutuklandı

KOCAELİ’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Körfez ilçesinde, bir yolcu otobüsünde gerçekleştirilen operasyon sonucu, dış yüzeyi pul biber ile kaplanmış 6 kilo 765 gram eroin ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otobüsü durdurarak yaptıkları aramada, bagaj kısmında streç filme sarılı 12 paket içinde uyuşturucu madde buldu.
ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI
Uyuşturucu madde ticareti gerçekleştirdiği değerlendirilen E.D. ve E.Ö. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.