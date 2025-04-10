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Körfez’de Gaz Kokusu İhbarı Yapıldı

TAHLİYE İŞLEMİ

Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki bir apartmanı etkileyen gaz kokusu nedeniyle bina sakinleri tahliye edildi. Olay, Atalar Ata sokaktaki 5 katlı binanın en üst katında gelişti. Gaz kokusu sebebiyle vatandaşlar 112 Acil Çağrı merkezine ihbarda bulundu.

OLAY YERİNE GİDEN EKİPLER

Olay yerine sağlık, itfaiye ve doğalgaz ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri, binada oturan tüm vatandaşları güvenli bir alana tahliye etti. Bina çevresinde güvenlik önlemleri alındı ve kilitli olan dairenin anahtarı bina sahibinden alındı.

GAZ KONTROLÜNE HAZIRLIK

İtfaiye ve doğalgaz ekipleri tarafından yapılan kontrollerde gaz kaçağına rastlanmadı. Ancak henüz kaynağı belirlenemeyen bir koku tespit edildi. Tehlikeli bir durumun bulunmadığı anlaşılınca, bina sakinleri tekrar evlerine döndü. Ekipler kontrollerini tamamladıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

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