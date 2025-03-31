Körfez’de Gökkuşağı Manzarası Görüldü

YAĞMURUN SONRASINDAKİ GÖKYÜZÜ ŞÖLENİ

Kocaeli’de, yağan yağmurun ardından ortaya çıkan gökkuşağı, göz alıcı bir manzara sundu. Körfez’de gezinen gemilerin eşliğinde görülen bu doğa olayı, kente unutulmaz bir atmosfer kattı. Yağmur etkili olduktan sonra güneşin açmasıyla birlikte gökyüzünde beliren gökkuşağı özellikle İzmit Körfezi üzerinde net bir şekilde görünüyordu.

KARTPOSTAL GİBİ GÖRÜNTÜLER

Gökkuşağının denizde seyreden gemilerle birleşimi, adeta kartpostal görüntüleri oluşturdu. Bu etkileyici manzara, sahil boyunca yürüyen vatandaşların dikkatini çekti. Birçok kişi, bu eşsiz anları cep telefonlarıyla ölümsüzleştirmeyi tercih etti. Bu doğa olayı, Kocaeli’de yaşayanlar için unutulmaz bir deneyim sundu.