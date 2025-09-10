Körfez’de İki Araç Çarpıştı, Yaralılar Var

KAÇAN KAZA HAZARDIR

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında dört kişi yaralandı. Kaza, saat 22.30 sularında D100 yolundaki Atalar Mahallesi geçişinde, İstanbul yönünde gerçekleşti. Aynı güzergahta ilerleyen C.Ç. yönetimindeki 46 LA 523 plakalı otomobil, M.Ç. yönetimindeki 17 AEE 818 plakalı araçla çarpıştı. Kaza sonucunda sürücü C.Ç. ve otomobildeki ismi öğrenilemeyen üç yolcu yaralandı.

YARDIM EKİPLERİ DEVREDE

Çevredekilerin acil durum çağrısı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere ulaştırıldı. Kazanın etkisiyle, 3 şeritli D100 yolunun İstanbul istikametinde iki şerit bir süreliğine trafiğe kapandı. Polis ekipleri, tek bir şeritten kontrollü olarak araç geçişlerine izin verdi.

TRAFİK DURUMU NORMALE DÖNDÜ

Olay yerine ulaştırılan otomobillerin kaldırılması ve yolda temizlik işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte trafik eski düzenine döndü. Polis, kazanın sebebiyle ilgili araştırma başlattı.