Körfez’de Kamyonet Yandı, İnceleme Başladı

KAMYONETİN HAREKETE GEÇMESİ

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde park halinde bulunan bir kamyonet, aniden hareket ederek dere yatağına düştü ve hemen ardından yangın çıkardı. Olay, saat 22.30 sıralarında Yeniyalı Mahallesi Ömer Topuz Sokak’ta gerçekleşti. 41 AON 760 plakalı kamyonet, demir korkulukları aşarak yaklaşık 5 metre yükseklikten dere yatağına düştü.

YANGINA İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Yangın, kamyonette zaman zaman patlamalar meydana gelmesine yol açtı. Çevrede bulunan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine hemen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, hızla müdahale ederek yanan aracı söndürmeyi başardı. Kullanılamaz duruma gelen kamyonetin trafikten men edildiği öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.