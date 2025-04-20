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Körfez’de Motosiklet Kazası Meydana Geldi

KAZA ANINDAKİ OLAYLAR

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, otomobil ile kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Olay, saat 19.00 sularında Mimar Sinan Mahallesi’nde, Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde gerçekleşti. Semih Ö. yönetimindeki 06 BPJ 721 plakalı otomobil, Ankara yönünde seyir halindeyken Emre D. tarafından kullanılan 41 AUU 919 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

SÜRÜCÜNÜN SAĞLIK DURUMU

Kaza sonucunda motosikletten düşen Emre D., yaralandı ve başındaki kaskın sayesinde olası bir ölümden kurtulduğu belirtildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hemen ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve yaralı sürücüyü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Emre D.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Öte yandan, otomobilin sürücüsü Semih Ö., ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma ise polis tarafından devam ettiriliyor.

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