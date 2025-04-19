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Körfez’de Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

KAZA ANINDA YARALANAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN DURUMU

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince en yakın hastaneye götürüldü. Kaza, Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerindeki bir noktada gerçekleşti.

MOTOSİKLET VE OTOMOBİL ÇARPISMASI

Edinilen bilgilere göre, henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen motosiklet, bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak yere düştü ve yaralandı. Olayın ardından çevrede bulunanlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.

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