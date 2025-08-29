Haberler

Körfez’de Park Yeri Tartışması Yaşandı

Olayın Detayları

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, araç park yeri nedeniyle yaşanan bir tartışma sonucunda M.A. isimli şahıs, A.T. adındaki kadın sürücüyü darbetti. Olay, saat 15.00 sıralarında Güney Mahallesi’nde, D-100 yan yolda yaşandı. A.T. ile M.A. arasında park yeri nedeniyle çıkan tartışma hızlıca büyüdü ve M.A., A.T.’ye saldırdı.

Tedavi Süreci ve Şikayet

Yaralanan A.T., Körfez Devlet Hastanesi’ne götürüldü ve burada tedavi edildikten sonra darp raporu alarak M.A.’dan şikayetçi oldu. A.T.’nin şikayeti üzerine hızlı bir şekilde harekete geçen polis ekipleri, M.A.’yı gözaltına aldı.

İşlemler Devam Ediyor

M.A.’nın Tütünçiftlik Polis Merkezi Amirliği’ndeki işlemlerinin sürdüğü bilgisi verildi. Olayla ilgili gelişmelerin takip edileceği belirtildi.

