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Körfez’de Tank Temizliği Felaketle Sonuçlandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir kişi, tehlikeli madde taşıyan bir tırın tankını temizlerken dengesini kaybederek içine düştü ve ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Olay, Barbaros Mahallesi Kaplan Sokak’ta bulunan bir tır parkında gerçekleşti.

OLAYIN SEBEBİ VE DETAYLARI

İddiaya göre, 56 yaşındaki A.P., park halindeki tırın tankını temizlemek amacıyla üzerine çıktı. Temizlik sırasında dengesini kaybeden A.P., yaklaşık 1,5 metre yükseklikten tankerin içine düştü. Durumu fark eden arkadaşları ve çevresindeki vatandaşlar, A.P.’yi çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

ACİL MÜDAHALE VE HASTANEYE KALDIRILMA

Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, A.P.’yi tanktan çıkardıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan A.P., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. A.P.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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