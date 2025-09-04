Körfez’de Tavuk Döner Zehirlenmesi Davası

KÖRFEZ’DE ZEHİRLENME DAVASI

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, 999 kişinin tavuk dönerden zehirlenmesine ilişkin tutuklanan işletmeci E.T. (35) ve döner ustası K.Y. (36), yargılandıkları davanın ikinci duruşmasında adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Körfez ilçesi Güney Mahallesi Atatürk Caddesi’nde, tavuk satışı yapan bir işletmeden nisan ayı içerisinde Ramazan Bayramı döneminde farklı zamanlarda tavuk döner yiyen kişiler, mide bulantısı, ateş ve kusma şikayetleriyle sağlık kuruluşlarına başvurdu. Olayla ilgili gözaltına alınan E.T. ve K.Y., ifadelerinin ardından tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Bölgede zehirlenmelere sebep olan işletme ise mühürlendi.

ŞİKAYETLER VE İDDİANAME

Körfez Cumhuriyet Savcısı tarafından olayla ilgili bir iddianame hazırlandı ve Körfez 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, devlet hastaneleri ve özel sağlık kuruluşlarına 999 kişinin başvurduğu, 341 kişinin kolluk birimine ve Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaat ettiği, 287 kişinin ise şikayetçi olduğu aktarıldı. İşletmeci E.T. ile döner ustası K.Y.’nin, tavukların hazırlanmasını birlikte yaptıkları ve tavukları 29 Mart tarihinde aldıkları kaydedildi. Ayrıca, sanıkların tavukları sosladıkları ve dinlemeye bıraktıkları, tavuk etlerinin son kullanım tarihinin ise 3 Nisan 2025 olduğu ifadeleri yer aldı.

Savcının iddianamesinde, işletmede satılan gıda maddeleri üzerinde gerçekleştirilen analizler sonucunda 4 çeşit bakteri tespit edildiği, bu durumun Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’ne uygun olmadığını, gıdaların tüketilmesinin kişilerin yaşamını tehlikeye sokabileceğini belirttiği ifade edildi. Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklar hakkında ‘Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti’ suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis talep ederken, ‘Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma’ suçundan da 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

MAĞDURLARIN İFADELERİ

Körfez 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasında, sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla hazır edildi. Duruşmada 8 mağdur ve avukatları da dinlendi. Mağdurlar, sanıklardan şikayetçi olduklarını dile getirdi. Savcı, sanıkların tutukluluk halinin devamını talep ederken, sanıklar tahliye istedi. Sanık E.T. sessiz kalırken, K.Y. mahkemeye “3 çocuğum var. Onlara bakacak kimse yok; ben de mağdurum. Tahliyemi istiyorum” dedi. Sanıkların avukatı ise tedarikçi firmayı suçladı. Mahkeme, sanıkların adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyelerine hükmetti.