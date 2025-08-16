Körfez’de Veda Gecesi Yapıldı

GELENEKSEL VEFAYI YAŞATMAK

Körfez’de her yıl düzenlenen geleneksel vefa ve veda gecelerinin sonuncusu, Çamlıtepe Mahallesi Şirin Camii bahçesinde yapıldı. Şirin Camii ve Kur’an Kursu tarafından bu yıl 7’ncisi gerçekleştirilen etkinlikte, Kur’an kursuna katılan 402 öğrenci, eğitimlerini tamamlayarak belgelerini aldı. Geceye Körfez Müftüsü Muhammet Aydın, Derince Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yakup Yaman, cami cemaati, Kur’an kursu öğretmenleri, öğrenci velileri ve mahalle sakinleri iştirak etti.

GENÇLERİN GELECEĞİ ÜZERİNE VURGULAR

Etkinlikte konuşan Körfez Müftüsü Muhammet Aydın, günümüz gençliğinin teknoloji ve sosyal medya bağımlılığına dikkat çekti. “Evlatlarımıza sahip çıkmak zorundayız. Bugün bilgisayar, cep telefonu ve sosyal medya çocuklarımızın zihinlerini esir alıyor. Bizi kavgaya, fitneye ve huzursuzluğa götürüyor,” diyerek, çocukların sanal dünyada yanlış yönlendirmelere maruz kaldığını belirtti. Aydın, “Eskiden bir evde 10 kişi yaşar, tek yemekle mutlu olurduk. Çünkü bizim için eşya değil, anne-baba, evlat ve Allah’ın rızası önemliydi. Dertlerimiz değişti, çocuklarımız elimizden kayıp gidiyor. Bizler uyanmak zorundayız. Geleceğimiz, evlatlarımızı İslam’a, vatana ve millete hizmetkar olarak yetiştirmekle mümkün olacaktır,” şeklinde konuştu.

EĞİTİM İLE GURURLANMA ANI

Cami Dernek Başkanı Aziz Barı da etkinlikte yer aldı. Barı, “Burası bir külliye gibi çalışıyor. Bu yıl yaklaşık 402 öğrencimiz eğitim aldı. 250 kızımız, 152 erkek öğrencimiz Kur’an-ı Kerim’i ve duaları ezberledi. Söz verdiğimiz gibi, ezberlerini tamamlayan öğrencilerimize ödüllerini takdim ettik. Emeği geçen tüm hocalarımıza ve destek olanlara teşekkür ediyorum,” ifadelerini kullandı. Program, öğrencilerin Kur’an tilavetleri, dualar ve yapılan ikramlarla sona erdi.