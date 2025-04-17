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Körfez’de Yangın, Ekipler Müdahale Etti

KOCAELİ’DE YANGIN KORKUSU

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, büyük paniğe yol açtı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay, Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi Sezer Sokak’ta bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında, elektrik kontağından meydana gelen bir yangın sonucu gelişti. Yangın hızla tüm evi sardı ve bu sırada alevleri gören vatandaşlar, korku ve panik içinde binayı terk etti.

ALEVLERİ SÖNDÜRMEK İÇİN MÜDAHALE

Yangın ihbarının yapılmasının ardından, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Alevlerin çatı katını tamamen sarması nedeniyle ekipler zaman zaman zorluk yaşadı. Takviye araçların da desteğiyle itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Yangın sırasında evde kimsenin olmaması, muhtemel bir faciayı engelledi.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili polis, inceleme başlattı. Kocaeli’deki bu yangın, yangın güvenliği konusunda gerekli önlemlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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