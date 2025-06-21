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Körfez’de Yangın, Ormana Sıçradı

YANGININ BAŞLANGICI VE GÖRÜNÜMÜ

Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki TEM yolu İstanbul istikameti geçişinde, yol kenarında meydana gelen yangın ormana sıçradı. Olay, saat 16.00’da Şirinyalı Mahallesi mevkisinde patlak verdi. Yangının kısa süre içinde rüzgarın etkisiyle büyüdüğü belirtildi. Yangının başladığı anı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi yönlendirildi.

ÇALIŞMALAR VE SONUÇ

Yangın söndürme çalışmalarına bir helikopter de destek verdi. Ekiplerin yoğun çabası ardından yangın, toplamda iki saatte kontrol altına alındı. Yangın söndürülürken, çalışmalar sırasında otoyolda trafik kontrollü olarak yürütüldü. Ekipler, yangının ardından alanda soğutma çalışmaları yapmaya devam ediyor. Yangının çıkış nedenine yönelik bir soruşturma başlatıldığı da bildirilmekte.

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