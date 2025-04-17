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Körfez’deki Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE ZAMAN

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Olay, saat 18.30 civarında Çamlıtepe Mahallesi Sezer Sokak üzerinde meydana geldi. Yangının nedeni henüz tespit edilemedi ancak alevler hızla yayıldı.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar sonrası olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ancak yangın nedeniyle çatı katı kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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