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Körfez’deki Yangın İtfaiyeyle Söndürüldü

ÜÇ KATLI BİNADA YANGIN ÇIKTI

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yer alan 3 katlı binanın çatı katında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın, saat 16.30 sıralarında Hereke 17 Ağustos Mahallesi Kalıcı Konutlar bölgesinde gerçekleşti. Çatı katındaki tamir çalışmaları sırasında çıkan yangın, çevredekiler tarafından fark edilmesiyle birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

İhbarın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yangının söndürülmesi, itfaiye ekiplerinin etkin çalışması sayesinde kısa sürede gerçekleşti. Jandarma, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.

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