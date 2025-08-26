Körfez Gençlerbirliği Başarıyla Dönüyor

GENÇ KARATECİLER BAŞARIYLA DÖNDÜ

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün genç karatecileri, uluslararası turnuvadan madalya ile döndü. 22-24 Ağustos tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Marmara Cup Karate Şampiyonası’nda, kulüp sporcuları şehre büyük bir başarı ile geri geldi. İstanbul Başakşehir Gençlik ve Spor Salonu’nda gerçekleştirilen bu önemli turnuvada, toplamda 29 ülkeden 243 kulüp ve bin 848 sporcu tatamiye çıktı.

MADALYA KAZANAN SPORCULAR

Körfez Gençlerbirliği SK’nın 8-9 yaş grubundaki sporcularından Abdullah Oğuzkağan Eraslan, 36 kiloda ikinci olarak dikkat çekti. Ayrıca, ümitler kategorisinde 47 kiloda Leylanur Yıldırım ve 61 kiloda Yadigar Egin, üçüncülük elde ederek madalya kürsüsünde yer aldı. Bu sonuçlar, sporcuların gösterdiği performansla birlikte büyük bir başarıyı temsil ediyor.

DOSTLUK VE KÜLTÜREL ETKİLEŞİM

Şampiyona, sadece spor mücadelesi değil, dostluk, kardeşlik ve kültürel etkileşimi de güçlendirdi. Türk karatesinin uluslararası alandaki gücünü yeniden gösteren bu etkinlik, katılımcı sporcuların sergilediği mücadele, sportmenlik ve özveri ile büyük beğeni topladı. Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, bu başarılarla bölgedeki spor camiasında önemli bir yer edindi.