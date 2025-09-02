Körfez Gençlerbirliği Kadın Şampiyon Oldu

ŞAMPİYONLUK BAŞARISI

Kocaeli temsilcisi Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, 7’li Ragbi U21 Türkiye Şampiyonası’nda kadınlarda şampiyon olurken, erkeklerde üçüncülük elde etti. Türkiye Ragbi Federasyonu’nun Esenboğa Tesisleri’nde 30-31 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen şampiyona, genç takımların yoğun rekabetine sahne oldu.

KADINLARDA NAMAĞLUP ŞAMPİYONLUK

Körfez Gençlerbirliği U21 Kadın Ragbi Takımı, rakiplerinin tümünü yenerek namağlup bir şampiyonluğa ulaşmayı başardı. Geçtiğimiz yıl da aynı başarıyı elde eden takım, üst üste ikinci kez şampiyon olarak önemli bir başarıya imza attı.

Erkekler kategorisinde ise Körfez Gençlerbirliği takımı Türkiye üçüncüsü olarak kupa ve madalya kazandı. Müsabakaların ardından düzenlenen törenle, dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin tarafından takdim edildi.